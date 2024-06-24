Гагра, Абхазия, 24 июня, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства 23 июня мужчины в зоне таможенного контроля на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на абхазско-российской границе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

DILIN Российско-абхазская граница

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом и незаконного оборота огнестрельного оружия», — пояснили в надзорном ведомстве.

В Совете безопасности Абхазии заявили, что личности стрелявших установлены, они объявлены в розыск, написал «Ъ».

На данный момент граница с Россией работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в Абхазии на границе с Россией в результате стрельбы погиб человек. Ему выстрелили в спину. Ранения получили три абхазца.

Предварительно, причиной перестрелки мог быть спор из-за бизнеса.

В мессенджерах и соцсетях появились видео от очевидцев, на кадрах которых есть моменты стрельбы по полицейским в Дербенте в Дагестане 23 июня.