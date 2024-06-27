Мелитополь, 27 июня, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В Мелитополе состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщила 27 июня пресс-служба управления ФСБ по Запорожской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Реализуются комплексные меры по снижению террористических и диверсионных угроз безопасности в регионе», — сообщила ФСБ.

На заседании рассмотрели вопросы, касающиеся обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, состояния и перспектив развития обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.

Его участники также изучили меры по предупреждению вовлечения молодежи в террористическую, экстремистскую деятельность и недопущению распространения радикальной идеологии в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дополнительно рассмотрели тему обеспечения защиты населения от угроз, связанных с преднамеренным бактериальным заражением источников водоснабжения в населённых пунктах.

ФСБ сообщила, что обстановка по рассмотренным вопросам на территории региона контролируема.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 27 июня заявил, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жёсткой.

Политолог Илья Ухов 24 июня заявил о назревшей необходимости жёстких мер, чтобы не допустить межнациональную и межрелигиозную вражду в стране. Он отметил, что если в регионе не ведётся эффективной работы в молодёжной среде, не выявляются и жёстко не пресекаются теневые структуры салафитских проповедников, то иностранные кураторы спокойно навербуют сотню-другую радикалов и кинут их на убой.