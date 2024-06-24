Москва, 24 июня, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Политолог Илья Ухов заявил в связи с терактом в Дагестане о назревшей необходимости жёстких мер, чтобы не допустить межнациональную и межрелигиозную вражду в стране. Необходимо бороться с салафитским исламизмом, отметил эксперт.

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Он обратил внимание на то, что боевики в ходе терактов в Махачкале и Дербенте действовали, как по «террористическому учебнику», совершив нападения на церковь и синагогу. Они, очевидно, хотели стравить мусульман, христиан и иудеев.

Ухов напомнил о теракте в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. При этом политолог заявил, что ошибкой со стороны местных властей было бы пытаться представить случившееся как «странное и случайное стечение обстоятельств». Неверно было бы называть ксенофобами и провокаторами всех, кто говорит про существующие системные проблемы в Дагестане.

По мнению политолога, в регионе на сегодня сложилась критическая ситуация в конфессиональной среде. В Дагестане продолжаются деструктивные выплески, и это говорит о системности конфликтов. Большой проблемой стало то, что в молодёжной среде глубокие корни пустил салафитский исламизм.

«Если в регионе не ведётся эффективной работы в молодёжной среде, не выявляются и жёстко не пресекаются теневые структуры салафитских проповедников, если не формируется нормальное общероссийское культурное поле, то иностранные кураторы спокойно навербуют себе ещё сотню-другую радикалов с промытыми мозгами и кинут их на убой, это лишь вопрос времени», — заявил Ухов в интервью «ФедералПресс».

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане группа вооружённых мужчин 23 июня напала на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

В Дербенте боевики обстреляли церковь и синагогу, совершили ряд нападений на сотрудников полиции. На территории синагоги вспыхнул сильный пожар. Затем боевики совершили нападение на церковь и полицейских в Махачкале.

В результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли 19 человек, в том числе 15 сотрудников силовых структур. Среди погибших — настоятель храма, протоиреей Николай Котельников.

Силовики ликвидировали шестерых террористов, полиция установила личности пятерых нападавших — приверженцев международной террористической организации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июня заявил, что сегодня невозможен возврат к тем временам, которые были в 90-х годах, Россия совсем другая, общество консолидировалось. Совершённое преступление не поддерживают ни в Дагестане, ни в России в целом.