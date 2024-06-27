Инта, Коми, 27 июня, 2024, 15:08 — ИА Регнум. В ходе поисковых работ на месте схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск под Интой нашли тело пропавшей 16-летней девочки.

Северо-Западная транспортная прокуратура/ТАСС

Девушка числилась пропавшей без вести. По информации издания Lenta.ru, её тело нашли под десятым вагоном.

Ранее спасатели предположили, что девушку унесло течением реки.

Как сообщало ИА Регнум, девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов 26 июня. В составе на момент аварии ехали 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

ОАО «Российские железные дороги» сообщило, что на месте происшествия обнаружили тела двух человек, продолжаются поиски ещё одного пассажира. Приехавший на место аварии глава Коми Владимир Уйба утром 27 июня сообщил, что семерых пострадавших доставят в Воркуту и Сыктывкар, добавив, что десятерых из 17 вернувшихся в Инту пассажиров госпитализировали.

По предварительной информации, состав мог сойти с рельсов из-за подмыва железнодорожного полотна, вызванного ливнями. При этом пассажиры поезда рассказали, что перед падением вагонов они слышали сильный скрежет и посторонний грохот.