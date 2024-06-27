Сыктывкар, 27 июня, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Под вагонами сошедшего в Коми с рельсов поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, обнаружили тела двух человек. Об этом 27 сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

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«На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек», — проинформировали в пресс-службе.

Компания выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших, уточнив, что сделает всё для того, чтобы их поддержать и помочь пережить невосполнимую утрату.

«В настоящий момент не удалось установить местонахождение ещё одного пассажира. Ведутся поиски», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родственникам погибших выдадут страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. рублей и ещё по 2 млн рублей от РЖД. В компании добавили, что госпитализированные пострадавшие получат по 1 млн рублей, а остальные пострадавшие — по 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июня глава Коми Владимир Уйба рассказал, что семерых пострадавших при сходе поезда в республике доставят в Воркуту и Сыктывкар. По его словам, на восстановительном поезде в Инту вернулись 17 пассажиров, из которых десять госпитализировали.

Позднее в этот же день стало известно, что желающих продолжить движение по ранее запланированному маршруту пассажиров сошедшего в Коми с рельсов пассажирского поезда отправили в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Их также обеспечили питанием, водой и пледами.

Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В нём находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По предварительной информации, сход вагонов мог произойти из-за подмыва полотна после сильных дождей. Пассажиры поезда рассказали, что слышали сильный скрежет и посторонний грохот перед самим происшествием.

Для устранения последствий железнодорожной аварии на место направили два ремонтных поезда. В ночь на 27 июня в РЖД заявили о восстановлении движения по одному пути на железнодорожном участке, на котором произошло ЧП.

После трагического инцидента в республике ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).