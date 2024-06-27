Москва, 27 июня, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Россия отказывается предоставлять в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) какую-либо информацию по делу о крушении малазийского рейса MH17. Об этом 27 июня заявил директор правового департамента Министерства иностранных дел Максим Мусихин.

Виталий Чугин/ТАСС

«Мы из него (совета. ― Прим. ред.) вышли, мы больше никаких данных не предоставим», ― подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что российская сторона продолжит настаивать на независимом расследовании по делу в других органах ICAO, помимо совета. При этом, указал Мусихин, Москва считает совет в нынешнем составе неспособным профессионально рассматривать это дело.

Как сообщило ИА Регнум, самолёт Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Расследование вела совместная следственная группа с участием представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Согласно решению окружного суда Гааги, ЗРК «Бук» якобы привезли на подконтрольную ДНР территорию из России и отправили обратно, когда сбили самолёт. При этом в приговоре отмечалось, что целью запуска ракеты был военный самолёт, а попадание по гражданскому воздушному судну оказалось ошибкой.

В МИД РФ заявили, что отчёт о завершении исследования правительством Нидерландов роли киевских властей в авиакатастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 говорит о том, что Гаага пытается снять всю ответственность с Киева.

17 июня в российском МИД подчеркнули, что совет ICAO отказался провести независимое расследование в связи с крушением самолёта Boeing-777, он располагает лишь результатами «псевдорасследования» одной из сторон. Кроме того, по мнению российского ведомства, совет ICAO не способен работать беспристрастно и не является независимым, представители ряда стран-членов заранее возлагают вину на Россию.

В связи с этим российская сторона прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по крушению МН17. В отличие от ангажированного большинства в совете, Россия остаётся приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы, а также открыта для соответствующей работы, заключили в МИД РФ.

В тот же день старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис заявил, что Россия предъявила ICAO большой объём доказательств своей непричастности к авиакатастрофе 2014 года. Он подчеркнул, что в Москве при этом не ожидают справедливого решения совета организации из 36 стран, где доминируют западные государства.