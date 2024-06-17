Москва, 17 июня, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Россия предъявила Международной организации гражданской авиации (ICAO) доказательства своей непричастности к авиакатастрофе 2014 года, когда упал самолёт Malaysia Airlines рейса MH17, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом журналистам заявил старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис.

ТАСС / AP / Dmitry Lovetsky

«Мы представили ICAO большой объём доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у совета ICAO и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17», — сказал он.

При этом в Москве, по его словам, не ожидают справедливого решения совета организации из 36 стран, где доминируют западные государства.

Грунис подчеркнул, что совет ICAO не может выполнять функции следствия и суда, устанавливать виновность какой-либо страны или иного лица в авиакатастрофе. Тем не менее в ICAO приняли к рассмотрению возникшие разногласия, и Россия продолжила участие в нём в надежде на независимость и беспристрастность.

Во время заседания члены совета голосовали по указанию своих правительств, игнорируя внутренние убеждения, профессиональный опыт и представленные доказательства. В связи с этим Россия не хочет продолжать участие в нём. С доказательствами вправе ознакомиться все не ангажированные члены ICAO, которые есть и в совете, но их меньшинство, заключил представитель Генпрокуратуры РФ.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня в МИД России подчеркнули, что совет ICAO отказался провести независимое расследование в связи с крушением самолёта Boeing-777 компании Malaysia Airlines, он располагает лишь результатами «псевдорасследования» одной из сторон. Кроме того, по мнению российского ведомства, совет ICAO не способен работать беспристрастно и не является независимым, представители ряда стран-членов заранее возлагают вину на Россию. В связи с этим российская сторона прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по крушению МН17. В отличие от ангажированного большинства в совете, Россия остаётся приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы, а также открыта для соответствующей работы, заключили в МИД РФ.

Самолёт Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Расследование вела совместная следственная группа с участием представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Согласно решению суда окружного суда Гааги, ЗРК «Бук» привезли на подконтрольную Донецкой Народной Республике территорию из России и был отправлен обратно, когда сбили самолёт. При этом в приговоре отмечалось, что целью запуска ракеты был военный самолёт, а попадание по гражданскому воздушному судну оказалось ошибкой.