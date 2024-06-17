Новый, 844-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением поведения некоторых глав делегаций, выкрикивавших нацистский лозунг на открывшемся накануне, 15 июня, саммите по Украине. Так называемая конференция по вопросам мира открылась на элитном швейцарском курорте Бюргеншток.

TASS /EPA/MICHAEL BUHOLZER

Признанное Минюстом в 2024 году нацистским изречение «Слава Украине, героям слава» часть присутствующих руководителей делегаций поддержала вслед за премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время съёмки группового фото. Видеозапись с этим моментом показало «РИА Новости».

Трюдо уже был участником скандала, связанного с украинскими пособниками нацизма. Осенью 2023 года ему пришлось извиняться за приглашённого в канадский парламент Ярослава Гунько, который оказался не ветераном борьбы против русских, а бывшим бойцом дивизии СС «Галичина». Тогда зал рукоплескал одному из украинских националистов, которые отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Тем временем непосредственно в зоне СВО в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС России экипажи Су-34 и Су-35 истребительной и бомбардировочной авиации ВКС России нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины, уничтожив командный пункт и личный состав противника, сообщает Минобороны.

О боевой работе в зоне СВО рассказал наводчик танка Т-72Б3М с позывным Берёза.

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«Получаем задачу и сразу же выезжаем на позицию. Либо на закрытую огневую позицию, либо на прямую наводку», — пояснил танкист.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.