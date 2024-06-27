Москва, 27 июня, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Россия рассматривает разные варианты реакции на действия Запада, включая возможность понижения уровня дипломатических отношений. Об этом 27 июня заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Это стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД Сергея Рябкова, который ранее не исключил понижения уровня дипотношений России с Западом.

Представитель Кремля подчеркнул, что на фоне всё большей вовлечённости США и других западных государств в украинский конфликт Россия не может не рассматривать разные варианты реакции на это враждебное вмешательство.

«Но никаких решений на этот счёт пока не принималось», — добавил Песков.

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