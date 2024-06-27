Москва, 27 июня, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 27 июня заявил, что Кремль не располагает информацией о якобы отправке инженерных войск в Донецк из КНДР.

«Я не знаю, о чём идёт речь», — заявил журналистам представитель Кремля.

Ранее американский «Институт изучения войны», занимающийся мониторингом украинского конфликта, сообщало, что Северная Корея якобы приняла решение отправить инженерные бригады в Донбасс.

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