Оттава, 20 июня, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Подписание Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве должно подтолкнуть Запад к ещё большей сплочённости. Об этом во время визита в Канаду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Этот Договор о партнёрстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга… Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — призвал он.

Также Столтенберг выразил обеспокоенность Запада тем, что Россия обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня, подводя итоги прошедших встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры были обстоятельными и касались многих вопросов. Особое внимание российский лидер обратил на подписание сторонами нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. По словам Путина, документ должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира. Документ, предполагающий развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, поднял союзнические отношения двух стран на новый, высокий уровень, добавил он.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время.