Тегеран, 9 июня, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Совет стражей Конституции Ирана отобрал шесть политиков, которые могут принять участие в досрочных президентских выборах, сообщает 9 июня агентство Tasnim.

ABEDIN TAHERKENAREH /EPA/TASS Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф во время регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Иране

По его сведениям, среди кандидатов — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани и представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили.

Ранее Tasnim уточнял, что в последний день регистрации на выборы, 3 июня, свои кандидатуры выдвинули 43 человека. Всего в течение пятидневного периода, установленного для подачи заявок, избирательный штаб зарегистрировал 80 лиц, желающих побороться за кресло президента Ирана.

Также сообщалось, что во внеочередных выборах президента Ирана в качестве одного из кандидатов будет участвовать экс-глава государства Махмуд Ахмадинежад.

Избирательный штаб Ирана 20 мая объявил, что выборы нового президента страны назначили на 28 июня.

Как передавало ИА Регнум, Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая: вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение неподалёку от границы с Азербайджаном. Кроме президента Ирана, погибли ещё восемь человек, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана. Похороны Раиси состоялись 23 мая в его родном городе Мешхеде.

Президент России Владимир Путин выразил Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи соболезнования в связи с гибелью президента. Путин назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим свою жизнь служению родине.

Генштаб Вооружённых сил Ирана, согласно предварительным итогам расследования гибели Раиси, исключил версию о том, что вертолёт президента потерпел крушение из-за взрыва, ставшего результатом диверсии.