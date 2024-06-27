Пхеньян, 27 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. КНДР 26 июня успешно провела испытание ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью, сообщила радиостанция «Голос Кореи» со ссылкой на Главное управление ракетостроения страны.

TASS / EPA/KCNA

Отмечалось, что испытания проходили в зоне радиусом 170–200 километров, подходящей для измерения полётных особенностей боеголовок отдельного маневрирования.

«Пуск провели с использованием двигателя первой ступени твердотопливной баллистической ракеты средней и большой дальности в максимально безопасной обстановке», — подчеркнули в управлении.

В издании добавили, что ракеты точно навели на три выбранные координаты. Ведомство назвало испытание знаковым в укреплении ракетных сил и развитии техники.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня стало известно, что северокорейские военные запустили баллистическую ракету в сторону Восточного моря. По данным Объединённого комитета начальников штабов (JCS) Южной Кореи, ракета пролетела приблизительна 250 км. В JCS предположили, что испытания ракеты могли закончиться неудачно.

30 мая КНДР выпустила в сторону Японского моря около десяти баллистических ракет малой дальности. Они пролетели около 350 км, прежде чем упасть в воду. Военные Южной Кореи заявили, что в зоне досягаемости этих снарядов находились столичный район Сеула и ключевые южнокорейские авиабазы.

27 мая КНДР произвела неудачный запуск разведывательного спутника. По словам заместителя директора Главного государственного управления по аэрокосмической технике, ракета-носитель взорвалась в воздухе на этапе полёта, в котором была задействована первая ступень. Отмечается, что предварительная причина заключается в ненадёжности элементов недавно разработанного двигателя.