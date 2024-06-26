Сеул, 26 июня, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Северокорейские военные запустили баллистическую ракету в сторону Восточного моря, сообщило 26 июня агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Военные отметили, что изучают ситуацию. По их данным, ракета пролетела приблизительна 250 км. В JCS предположили, что испытания ракеты могли закончиться неудачно.

Представители комитета также напомнили, что её пуск состоялся через несколько часов после того, как КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в направлении Южной Кореи.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая КНДР выпустила в сторону около десяти баллистических ракет малой дальности. Они пролетели около 350 км, прежде чем упасть в воду. Военные Южной Кореи заявили, что в зоне досягаемости этих снарядов находились столичный район Сеула и ключевые южнокорейские авиабазы.

В конце мая КНДР также отправила в Республику Корею более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Эта акция стала ответом Пхеньяна на на распространение Сеулом пропагандистских листовок возле границы двух республик.

11 июня появилась информация о том, что северокорейские военнослужащие якобы ненадолго пересекли границу с Южной Кореей. После этого Вооружённые силы этой страны открыли предупредительный огонь, и солдаты КНДР вернулись на свою территорию.

15 июня Yonhap написало, что армия КНДР будто бы начала возводить стену в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.