Пхеньян, 27 мая, 2024, 19:37 — ИА Регнум. КНДР произвела неудачный запуск разведывательного спутника. Об этом 27 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на космическое управление страны.

Центральное телеграфное агентство Кореи

По словам заместителя директора Главного государственного управления по аэрокосмической технике, ракета-носитель взорвалась в воздухе на этапе полёта, в котором была задействована первая ступень.

Отмечается, что предварительная причина заключается в ненадёжности элементов недавно разработанного двигателя. Эксперты рассмотрят и другие факторы.

Северная Корея 27 мая запустила разведывательный спутник «Маллигён-1-1» с космодрома Сохэ.

Как передавало ИА Регнум, Северная Корея известила Японию о готовящемся запуске спутника. Предполагалось, что обломки упадут к западу от Корейского полуострова и к востоку от филиппинского острова Лусон за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Позднее береговая охрана Японии со ссылкой на минобороны страны сообщила, что Северная Корея, ранее объявившая о планах по выведению на околоземную орбиту спутника, произвела запуск баллистической ракеты. В связи с этим японским судам рекомендовали следить за новыми сообщениями на эту тему и при обнаружении обломков не приближаться к ним, сообщив об этом в береговую охрану.