Пхеньян, 30 мая, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Около десяти баллистических ракет малой дальности выпустила Северная Корея в сторону Японского моря. Об этом 30 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) уточнил, что ракеты стартовали из района Сунан Пхеньяна в 06:14 по местному времени и пролетели около 350 км, прежде чем упасть в Японское море. Предполагается, что ракеты могли быть выпущены из реактивных систем залпового огня КН-25.

Отмечается, что решение произвести запуск десяти ракет одновременно — это редкий случай со стороны Пхеньяна. Южнокорейские военные отметили, что в зоне досягаемости ракет оказались столичный район Сеула и ключевые авиабазы, и осудили запуск как «провокационный акт», угрожающий Корейскому полуострову.

«Наши военные усилили мониторинг и бдительность в отношении дополнительных запусков, одновременно тесно обмениваясь информацией, касающейся запусков северокорейских баллистических ракет, с властями США и Японии», — отмечается в сообщении JCS.

В настоящее время проводится анализ, дополнительных подробностей не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным телеканала NHK, запущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

27 мая Северная Корея известила Японию о готовящемся запуске разведывательного спутника «Маллигён-1-1» с космодрома Сохэ. Предполагалось, что обломки упадут к западу от Корейского полуострова и к востоку от филиппинского острова Лусон за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Позднее КНДР известила о неудачном запуске спутника. Заместитель директора Главного государственного управления по аэрокосмической технике уточнил, что ракета-носитель взорвалась в воздухе на этапе полёта, в котором была задействована первая ступень.