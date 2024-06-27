Одесса, Украина, 27 июня, 2024, 09:29 — ИА Регнум. В Одесской области прогремел взрыв, сообщило 27 июня украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM

На момент сообщения в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Полтаве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в этих регионах.

О серии взрывов в Одесской области 26 июня сообщил глава общественного совета при администрации региона Сергей Братчук. Власти региона также заявляли о повреждении объекта на территории промышленного предприятия.