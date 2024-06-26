Село Колотиловка, Белгородская область, 26 июня, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в среду вечером, 26 июня, совершили очередную атаку на населённые пункты в Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё три села подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что украинские войска атаковали Богун-Городок Борисовского района, Безымено Грайворонского городского округа и Колотиловку Краснояружского района. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В результате сброса двух боеприпасов и детонации одного FPV-дрона повреждения получили остекление, кровля и фасад одного нежилого дома, объекты на территории одного частного домовладения, а также балкон и остекление одного многоквартирного дома.

Как передавало ИА Регнум, ранее вечером 26 июня украинские войска атаковали Муром и Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе с помощью четырёх беспилотников. Пострадал один мирный житель, которому уже оказали медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

До этого БПЛА ВСУ атаковали парковку Грайворонской ЦРБ. По словам губернатора Белгородской области, в результате взрыва пострадала супружеская пара, пострадавших доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.