Москва, 26 июня, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Россия должна укреплять свои Вооружённые силы и Военно-морской флот, чтобы отвечать на геополитическое риски и угрозы, которые возрастают в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 июня в ходе совещания по вопросам кораблестроения.

Виталий Аньков/РИА Новости

Он также отметил, что к таким вызовам необходимо относиться максимально серьезно.

«К этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы. Укреплять наши вооруженные силы и Военно-морской флот», — сказал российский лидер.

Глава государства напомнил, что Россия регулярно слышит угрозы в свой адрес со стороны некоторых стран. Кроме того, по словам Путина, РФ сталкивается с конкретными шагами по реализации указанных заявлений.

Как сообщило ИА Регнум, 23 февраля Владимир Путин, в ходе поздравительной речи по случаю Дня защитника Отечества, отметил, что Россия с учётом боевого опыта продолжит укреплять свои Вооружённые силы, а также проводить постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Он напомнил, что доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах достигла 95%, а в морской составляющей «ядерной триады», — почти 100%.

В конце февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию, Путин подчеркнул, что Вооружённые силы России получили колоссальный боевой опыт в ходе проведения специальной военной операции. Глава государства уточнил, что во всех звеньях российской армии сформировалась целая плеяда талантливых командиров, берегущих людей, грамотно исполняющих свои задачи и использующих новую технику.