Белгородская область, 26 июня, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Муром и Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в среду, 26 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ с помощью дронов атаковали два населённых пункта Шебекинского городского округа», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

В результате атаки дрона-камикадзе в Новой Таволжанке пострадал мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в Шебекинскую центральную районную больницу и оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно. Также зафиксированы повреждения объектов на территории одного частного домовладения.

При атаке украинскими войсками села Муром тремя беспилотниками повреждения получили коммерческий объект, инфраструктурный объект связи, линия электропередачи и фасад и остекление одного частного домовладения.

Как передавало ИА Регнум, ранее в среду ВСУ атаковали парковку Грайворонской центральной районной больницы при помощи БПЛА. По словам губернатора Белгородской области, в результате взрыва пострадала супружеская пара, пострадавших доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

25 июня в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили над территорией двух регионов 30 украинских беспилотников. 29 дронов удалось обезвредить в небе над Белгородской областью и ещё один — в Воронежской области.