Москва, 26 июня, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Россия в ответ на санкции ввела запрет на въезд для 36 граждан Новой Зеландии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном 26 июня.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 36 новозеландцев из числа политических деятелей, руководителей силовых структур, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в ответ на санкции против российских юридических и физических лиц, которые Новая Зеландия ввела в рамках русофобской кампании Запада.

В ведомстве добавили, что работа над актуализацией «стоп-листа» будет продолжена, поскольку Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая власти Новой Зеландии расширили список антироссийских санкций, внеся в него 28 физических и 14 юридических лиц. Утверждалось, что Новая Зеландия рассчитывает ограничить деятельность лиц, якобы причастных к передаче оружия, в том числе беспилотников, из КНДР и Ирана в Россию.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о безрезультатности антироссийских санкций и способности Москвы справиться с санкционным давлением со стороны Запада. Так, 6 мая президент Владимир Путин заявил, что введённые США и странами Евросоюза санкции принесли обратный результат, а экономика России по итогам 2023 года показала темпы роста выше среднемировых.