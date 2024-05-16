Веллингтон, 16 мая, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии расширили список антироссийских санкций, внеся в него 28 физических и 14 юридических лиц. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Уинстон Питерс, соответствующее заявление 16 мая опубликовал официальный сайт правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о введении дополнительных санкций в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в рамках нового пакета санкций Новая Зеландия рассчитывает ограничить деятельность лиц, якобы причастных к передаче оружия, в том числе беспилотных летательных аппаратов, из Корейской Народно-Демократической Республики и Ирана в Россию.

Таким образом, с начала 2022 года власти Новой Зеландии ввели более 1700 антироссийских санкций и экономических ограничений в отношении физических и юридических лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая Соединённые Штаты Америки расширили антироссийские санкции, включив в санкционный список авиакомпанию «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц. Под ограничения попали в том числе структуры группы «Сибантрацит», автозавод «Урал», а также компании из Белоруссии, Турции, Азербайджана, Китая, Бельгии и других государств. Позднее Министерство финансов США внесло в санкционный список одного россиянина и три компании, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской и обвинив в якобы участии в попытке обхода ранее введённых ограничений.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о безрезультатности антироссийских санкций и способности Москвы справиться с санкционным давлением со стороны Запада. Так, 6 мая президент России Владимир Путин заявил, что введённые США и странами Евросоюза санкции принесли обратный результат, а экономика России по итогам 2023 года показала темпы роста выше среднемировых. Глава государства отметил, что санкции в отношении РФ вводятся с целью разрушить страну изнутри, вызвать безработицу, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства, но ожидаемого результата Запад добиться не смог.