Власти Новой Зеландии расширили список антироссийских санкций
Веллингтон, 16 мая, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии расширили список антироссийских санкций, внеся в него 28 физических и 14 юридических лиц. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Уинстон Питерс, соответствующее заявление 16 мая опубликовал официальный сайт правительства.
«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о введении дополнительных санкций в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — говорится в сообщении.
Утверждается, что в рамках нового пакета санкций Новая Зеландия рассчитывает ограничить деятельность лиц, якобы причастных к передаче оружия, в том числе беспилотных летательных аппаратов, из Корейской Народно-Демократической Республики и Ирана в Россию.
Таким образом, с начала 2022 года власти Новой Зеландии ввели более 1700 антироссийских санкций и экономических ограничений в отношении физических и юридических лиц.
Как сообщало ИА Регнум, 1 мая Соединённые Штаты Америки расширили антироссийские санкции, включив в санкционный список авиакомпанию «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц. Под ограничения попали в том числе структуры группы «Сибантрацит», автозавод «Урал», а также компании из Белоруссии, Турции, Азербайджана, Китая, Бельгии и других государств. Позднее Министерство финансов США внесло в санкционный список одного россиянина и три компании, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской и обвинив в якобы участии в попытке обхода ранее введённых ограничений.
Российские официальные лица неоднократно заявляли о безрезультатности антироссийских санкций и способности Москвы справиться с санкционным давлением со стороны Запада. Так, 6 мая президент России Владимир Путин заявил, что введённые США и странами Евросоюза санкции принесли обратный результат, а экономика России по итогам 2023 года показала темпы роста выше среднемировых. Глава государства отметил, что санкции в отношении РФ вводятся с целью разрушить страну изнутри, вызвать безработицу, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства, но ожидаемого результата Запад добиться не смог.