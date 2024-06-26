Вена, 26 июня, 2024, 19:26 — ИА Регнум. МИД Австрии 26 июня вызвал российского поверенного в Вене после того, как шеф-корреспонденту московского бюро ORF Кароле Шнайдер предписали покинуть Россию, сообщило агентство France presse (AFP).

Стрингер/ТАСС

«Австрия вызвала представителя России в стране, чтобы выразить протест по поводу того «беспрецедентного» отзыва Москвой аккредитации у австрийского журналиста», — отметило агентство.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня МИД России сообщил, что Шнайдер предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию страны. Решение российского руководства связано с тем, что в Австрии продолжается дискриминация представителей российских СМИ. Выдворение Шнайдер из России — вынужденная ответная мера, пояснил МИД.

В ведомстве не исключили восстановление аккредитации при пересмотре Веной решения в отношении главы корпункта ТАСС в городе Арины Давидян.

Давидян 24 июня получила уведомление о том, что власти Австрии отказывают ей в продлении разрешения на пребывание в стране. Журналистку уведомили, что она должна в течение двух недель покинуть страну. Аккредитацию у журналистки власти Австрии отозвали 30 апреля.

Как заявили в МИД, аккредитацию Давидян австрийские власти отозвали под надуманным предлогом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пообещала ответные меры, которые коснутся аккредитованного в России австрийского журналиста.