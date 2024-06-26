Москва, 26 июня, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В Москве 26 июня ожидаются порывистый ветер до 14 м/с и дождь. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по столице.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«26 июня местами ожидается небольшой кратковременный дождь, усиление ветра, местами порывы до 14 м/с», — рассказали в ведомстве.

МЧС рекомендовало водителям снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных манёвров, парковать машины вдали от деревьев.

Кроме того, ведомство посоветовало пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня на Москву и область обрушились шторм и «мегаливень». Сильный ветер повалил деревья, а на дорогах резко ухудшилась видимость. По данным синоптиков, скорость ветра достигала до 18–23 м/с, что соответствует девятибалльному шторму.

Ранее в этот же день комплекс городского хозяйства правительства Москвы призвал горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Отмечалось, что в ряде районов столицы были сильный ливень и мощные порывы ветра.

8 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал тёплое лето в России с довольно переменчивой погодой. В северной и европейской частях страны ожидается, что температура будет выше нормы.