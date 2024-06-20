Москва, 20 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Власти Москвы просят жителей воздержаться от пребывания на улице в непогоду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства столицы.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Отмечается, что в отдельных районах Москвы идёт сильный ливень, фиксируются мощные порывы ветра.

«Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале призвал жителей столицы по возможности не находиться на улице 20 июня из-за прогнозируемого смерча, а также шквалистого ветра и ливня.

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Как передавало ИА Регнум, 19 июня специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московском регионе 20 июня возможны рекордные ливни и смерч. По его словам, в Москве выпадет до 34–36 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы.