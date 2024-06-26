Берлин, 26 июня, 2024, 15:48 — ИА Регнум. НАТО не является и никогда не будет участником конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 26 июня во время выступления в Бундестаге.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Он сообщил депутатам о повестке саммита Североатлантического альянса, запланированного на 9–11 июля, — на нём будут обсуждать усиление организации в помощи Украине и подготовке ВСУ.

«И мне важно подчеркнуть, что из-за наших действий НАТО не будет частью конфликта. Мы не переступим эту границу и не переступаем её», — добавил Шольц.

По словам главы немецкого правительства, в НАТО полное единодушие по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 мая заявил, что члены Североатлантического альянса, особенно США, провоцируют Киев на продолжение конфликта на Украине. Он указал на то, что страны НАТО в последнее время за счёт воинственных заявлений вывели напряжённость на новый уровень. Это только навредит интересам государств, решивших пойти по такому пути, подчеркнул представитель Кремля.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 13 июня заявила, что НАТО давно готовится к потенциальному конфликту с Россией. Она напомнила, что в стратегической концепции альянса, принятой в 2022 году, Россию назвали самой значительной угрозой организации и миру. Дипломат подчеркнула, что у Москвы не было и нет планов нападать на этот военный блок или входящие в него страны.