Севастополь, 26 июня, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В Севастополе 27 июня примут постановление с конкретными мерами по противодействию возможным атакам ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Он обратился с просьбой о созыве чрезвычайного пленарного заседания Законодательного собрания завтра, 27 июня, в закрытом режиме. На повестке дня будет стоять вопрос об обеспечении безопасности жителей в Севастополе.

«Итогом заседания будет постановление с конкретными мерами и решениями», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Развожаев сообщил, что 24 июня состоялось заседание оперштаба. Главной темой встречи стали вопросы безопасности. Губернатор добавил, что впервые регион столкнулся с ударом по гражданской инфраструктуре ракетами с кассетными боеприпасами. В этой связи штаб выработал программу действий, которая требует обсуждения как в юридическом, так и в финансовом контексте.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня украинская армия выпустила по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства с кассетными боевыми частями. Силы ПВО перехватили четыре из них. В воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, и ещё 153 мирных жителя пострадали.

В Минобороны заявили, что США несут ответственность за атаку, так как Вашингтон поставляет Киеву ракеты АTACMS, а американские специалисты вводят в них полётные задания на основе информации спутниковой разведки США.