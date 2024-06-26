* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Следственный комитет попросил заочно арестовать бывшую телеведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Карточка дела размещена на сайте Замоскворецкого суда Москвы.

Соцсети Фарида Курбангалеева

«Назначено судебное заседание по делу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в статусе дела.

Экс-ведущей инкриминируют оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Слушание об избрании меры пресечения пройдёт 26 июня в 15:30 по мск.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня бывшую телеведущую объявили в розыск, её карточка появилась в базе МВД России. Из данных ведомства следует, что Фариду Рашидовну Курбангалееву, которая родилась 27 августа 1979 года в Казани, разыскивают по статье УК. 19 июня Росфинмониторинг внёс журналистку в перечень террористов и экстремистов.

В 2015 году журналистка выступила продюсером документального фильма «Война непрощённых» о волжско-татарском легионе вермахта.

В 2007–2014 годах Курбангалеева вела на телеканале «Россия 1» программу «Вести». С 2018 года работала в Праге, после начала российской спецоперации постоянно проживает в Чехии.