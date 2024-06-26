Москва, 26 июня, 2024, 11:04 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли законопроект об установлении 18 марта Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщила 26 июня пресс-служба «Единой России».

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сообщила пресс-служба.

Документ устраняет противоречия в датировании исторических событий, возникших при переходе с юлианского на григорианский календарь. Так, например, дату Куликовской битвы с 21 сентября заменят на 8 сентября, а Бородинской битвы — с 8 сентября на 7 сентября. Изменения поддержали Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. Процесс вхождения Крыма в состав России прошёл в соответствии с международным правом.

Именно 18 марта в Москве подписали договор о возвращении Крыма в состав России. Он вступил в силу 21 марта после ратификации Федеральным собранием России.

В 2024 году состоялась десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Президент Владимир Путин заявил, что жители Крыма и Севастополя никогда не разделяли себя с Россией, именно это позволило им вернуться в родную семью. В этот же день, 18 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым де-юре и де-факто является неотъемлемой частью России.