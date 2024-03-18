Москва, 18 марта, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Жители Крыма и Севастополя никогда не разделяли себя с Россией, именно это позволило им вернуться в родную семью, заявил 18 марта президент Владимир Путин.

Павел Бедняков /РИА Новости

«Крым не только стратегически важная территория, это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане — они наша гордость», — заявил Путин на праздничном митинге-концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Президент добавил, что через десятилетия жители полуострова пронесли веру в Отечество.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин на митинг-концерте 18 марта заявил, что путь воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, их возвращения на Родину был дольше и трагичнее, чем у Крыма, но это всё-таки произошло. Глава государства назвал это важным событием в истории страны. Как подчеркнул президент, теперь Крым, новые регионы и Россия развиваются вместе, чувствуя поддержку друг друга. Путин также пообещал, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя.

Сегодня, 18 марта 2024 года, исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году Путин подписал договор с Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав России. Это стало важным историческим событием. Крым вернулся в состав страны по итогам референдума, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев выразили желание воссоединиться с Россией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 18 марта отметил, что Крым де-юре и де-факто является неотъемлемой частью России.