Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Процесс вхождения Крыма в состав России прошёл в соответствии с международным правом, заявил журналистам 7 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что после присоединения Крыма у России и Украины появилась проблема, которую в Киеве считают территориальной.

«Мы её не считаем территориальной, потому что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Всё произошло в полном соответствии с международным правом», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что на эту тему ни у кого не должно быть вопросов.

Как передавало ИА Регнум, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию разделяют многие страны Запада.

Жители Крыма и Севастополя никогда не разделяли себя с Россией, именно это позволило им вернуться в родную семью, заявил 18 марта на праздничном митинге-концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент Владимир Путин. Через десятилетия жители полуострова пронесли веру в Отечество, добавил он.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым де-юре и де-факто является неотъемлемой частью России.