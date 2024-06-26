Курск, 26 июня, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидрасследование по факту отравления 11 человек в Курске, сообщили в региональном управлении ведомства.

TASS /IMAGO/Filippo Carlot

«Проводим санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 11 человек», — заявили в ведомстве.

По данным службы, пострадавшие употребляли в пищу рыбо− и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров на Студенческой улице. Расследование начали после получения информации о регистрации первых случаев отравления.

Специалисты взяли пробы пищевой продукции и сырья для исследования, обследовали персонал и проверили санитарное состояние объекта, добавили в ведомстве.

Предприятию вынесли запрет на осуществление деятельности. Материалы расследования передадут в суд.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня жители Буйнакска начали массово обращаться в больницы с острой кишечной инфекцией. Вечером следующего дня минздрав Дагестана сообщил, что в городе в общей сложности госпитализировали 127 человек, из которых 36 выписали. Управление Роспотребнадзора в Дагестане сообщило о выявлении в водоводе Буйнакска дизентерии, ротавирусов и норовирусов. Причиной массовых отравлений назвали аварию на водоводе, приведшую к попаданию в воду неорганизованных стоков.

2 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения кишечной инфекцией клиентов, которые пользовались услугами доставки еды одной и той же фирмы в Калининграде. Следствие установило, что индивидуальный предприниматель вел деятельность, не уведомив об этом органы Роспотребнадзора, изготовление продукции осуществлялось в условиях антисанитарии. По информации ведомства, зарегистрировали 33 случая отравления.