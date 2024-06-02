Калининград, 2 июня, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Следственный комитет по Калининградской области возбудил уголовное дело по факту массового заражения кишечной инфекцией клиентов, которые пользовались услугами доставки еды одной и той же фирмы, сообщили в пресс-службе ведомства.

СК РФ по Калининградской области

В социальных сетях появилась информация о 15 людях, которые отравились продукцией фирмы по доставке здорового питания. На неё обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

«Индивидуальный предприниматель вел деятельность, не уведомив об этом органы Роспотребнадзора, изготовление продукции осуществлялось в условиях антисанитарии. В настоящее время появились сведения об увеличении количества отравившихся до 33 человек», — заявили в ведомстве.

1 июня по указанию руководителя следственного управления региона Дмитрия Бочарова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Правоохранители выполнят полный комплекс следственных действий и установят все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 18 жителей Екатеринбурга заболели острой кишечной инфекцией. По информации Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». Возбудителями являлись сальмонелла, ротавирус и норовирус. Роспотребнадзор продолжает эпидрасследование.

28 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о массовом отравлении спортсменов в Симферополе Республики Крым. 26 апреля у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе «Крымтеплица», выявили признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован, отметили в информационном центре СК РФ.