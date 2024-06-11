Буйнакск, Дагестан, 11 июня, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Анализ воды в Буйнакске, проведённый после массового отравления людей, выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы, сообщило управление Роспотребнадзора в Дагестане.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Результаты лабораторных исследований выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы. Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки», — рассказали в ведомстве.

В управлении отметили, что исследовать воду будут ещё в течение нескольких дней.

По данным эпидемиологического расследования, в Буйнакске произошла вспышка кишечной инфекции. Причиной стала авария (утечка) на магистральном водоводе, который идёт от резервуаров чистой воды. После аварии произошло смешение с водой из неорганизованных стоков, находившихся в непосредственной близости.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня стало известно, что в Буйнакске более 270 человек обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции. 35 из них, включая 21 ребёнка, госпитализировали. Позднее число госпитализированных выросло до 84 человек. По информации регионального минздрава, тяжёлых случаев не наблюдали, часть пациентов готовят к выписке.

В тот же день следователи провели обыск на территории муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал». Сотрудники СК осмотрели лабораторию, где хлорируют и исследуют воду, и изъяли документы, касающиеся заведённого уголовного дела. А все детские учреждения города перевели на карантин.

Кроме того, в Буйнакск направили бригаду эпидемиологов и инфекционистов Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ). В городе также работает оперативный штаб, в который вошли городские службы, региональное управление Роспотребнадзора, минздрав республики, минстрой региона, МЧС.