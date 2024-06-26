Курган, 26 июня, 2024, 10:25 — ИА Регнум. В Курганской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего директора государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Павла Ганина. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также спецслужбы задержали действующих работников госучреджения, подведомственного департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело в отношении них возбудили по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия, в 2022 году сообщники, используя свои должностные полномочия, приняли и оплатили часть невыполненных работ по ремонту автомобильных дорог в Курганской области. Ущерб бюджету, по оценке следователей, превысил 15 млн рублей.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Тверской суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Также бывшему главе «Автодора» запретили в течение трёх лет занимать определённые должности.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более 2 млрд рублей, а ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета ещё 3,9 млн рублей. Помимо этого, Кельбаху вменили незаконную выплату другой компании 132 млн рублей за разработку документации по ЦКАД. Как установило следствие, эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой.

Также суд по иску Минтранса взыскал с экс-главы «Автодора» более 1,9 млрд рублей.

В Москве 20 июня задержали генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia), созданного по поручению президента России Владимира Путина, Роберта Уразова, а также административного директора организации Данира Мухаметзянова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.