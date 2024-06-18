Москва, 18 июня, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск Минтранса и взыскал с экс-главы «Автодора» и бывшего советника гендиректора — председателя правления «РЖД» Сергея Кельбаха более 1,9 млрд рублей, сообщила 18 июня пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своём Telegram-канале.

Сергей Фадеичев / ТАСС

«Гражданский иск Министерства транспорта Российской Федерации о взыскании ущерба суд удовлетворил в полном объёме в размере более 1,9 млрд рублей», — сказано в сообщении.

18 июня суд также приговорил Кельбаха к 12 годам лишения свободы. Обвинение запрашивало для фигуранта 14 лет лишения свободы. Кроме того, суд лишил Кельбаха права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Как передавало ИА Регнум, Кельбах обвинялся в злоупотреблении своими должностными полномочиями в ходе выполнения федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

В частности, по данным следствия, в 2017 году обвиняемый незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более 2 млрд рублей, а ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета ещё 3,9 млн рублей. Помимо этого, Кельбаху вменили незаконную выплату другой компании 132 млн рублей за разработку документации по ЦКАД. Как установило следствие, эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой.