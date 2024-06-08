Москва, 8 июня, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Бывшему главе «Автодора» Сергею Кельбаху, обвиняемому в злоупотреблении своими должностными полномочиями в ходе выполнения федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, обвинение запросило 14 лет лишения свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Строительство ЦКАД началось в 2015 году. Планировалось, что первая очередь будет завершена в 2018 году, но сроки были перенесены на 2019 год. В апреле 2018 года Счётная палата заявила, что стройка ведётся на недостаточном уровне, а сроки строительства не исполняются.

В 2019 году Следком РФ заявил, что Кельбах нанёс государству ущерб, превышающий 2 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело, а фигуранта отправили под домашний арест.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более двух млрд рублей, а ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета ещё 3,9 млн рублей. Помимо этого, Кельбаху вменяют незаконную выплату другой компании 132 млн рублей за разработку документации по ЦКАД. Как установило следствие, эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой.

«Гособвинитель в ходе прений запросил для подсудимого 14 лет лишения свободы в колонии общего режима», — написал «Ъ».

Как сообщало ИА Регнум, в мае был задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, он доставлен в Орёл и находится в изоляторе временного содержания.

Против чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Лежнев, используя служебное положение, совершил в составе организованной группы хищение в размере более 76 млн рублей. Деньги были выделены на ремонт мостов в Орловской области.

Заместителя главы Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки, размер которой превысил 1 млн рублей.