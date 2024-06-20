Москва, 20 июня, 2024, 22:29 — ИА Регнум. В Москве задержали генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, а также административного директора организации Данира Мухаметзянова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 20 июня журналистам в Замоскворецком суде столицы.

Александр Кряжев/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов"/РИА Новости Роберт Уразов

Согласно картотеке, в суд поступили ходатайства об аресте обоих мужчин. Уразова и Мухаметзянова взяли под стражу. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) создали в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина. Учредителем агентства являются правительство РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Как сообщало ИА Регнум, в мае по решению Мещанского суда в Москве арестовали четверых фигурантов дела о хищениях денег у юридического лица, которое входит в ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети». По версии следствия, подозреваемые из корыстных побуждений с целью личного обогащения создали организованную группу и разработали преступный план. Злоумышленники приобретали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях её продажи потребителям и в рамках договора были обязаны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электроэнергии.

Преображенский суд Москвы до 22 июня арестовал экс-директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учёта отходов негативного воздействия на окружающую среду. По этому делу также отправлены в СИЗО ещё два подозреваемых. Общая сумма ущерба оценивается минимум в 370 млн рублей.