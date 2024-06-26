Москва, 26 июня, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Элита США продолжает слепо верить в американскую исключительность, несмотря на провалы в прошлом, заявил 26 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Впечатление такое, что в США правящая элита не вынесла уроков из своих многочисленных внешнеполитических и военных провалов последних лет. Она по-прежнему слепо привержена вере в американскую исключительность. В этом друг друга убеждают они каждый день, по сути», — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что эта слепая вера основана на иллюзиях, поэтому курс Вашингтона на удержание гегемонии любой ценой обречён на неудачу. США могут и, вероятнее всего, сохранят за собой статус одного из мировых центров. Но это не значит, что мироустройство останется американоцентричным.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме президент Боливии Луис Арсе заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США. Сейчас общемировой порядок переходит к основанному на многополярности справедливому состоянию.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что американская либерально-глобалистская элита пытается сохранить доминирование в мире любыми средствами. При этом она пренебрегает интересами собственного народа. Элита при этом деградирует, а США истощаются как страна.