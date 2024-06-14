Москва, 14 июня, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не прекращают попыток сохранения имперского статуса, что истощает их как страну и противоречит подлинным интересам американского народа. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

ИА Регнум

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«Непрекращающиеся попытки правящих там (в США) сегодня либерально-глобалистских элит любыми путями распространить свою идеологию на весь мир, сохранить свой имперский статус, свое доминирование лишь все больше истощают страну, ведут её к деградации, вступают в явное противоречие с подлинными интересами американского народа», — сказал он.

Президент отметил, что этот тупиковый путь вкупе с замешанным на вере в собственную избранность и исключительность агрессивным мессианством США не позволяют стабилизировать международные отношения.

«В конце ХХ века, после окончания острой военно-идеологической конфронтации, у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный, справедливый порядок в области безопасности», — уточнил Путин.

Он заметил, что для этого были нужны способность слушать мнения всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать, однако Запад во главе с США сочли себя победителями в холодной войне, решив, что вправе определять, как нужно обустроить мир.

«Мы неизменно — и в 90-е годы, и позднее — указывали на ошибочность курса, избранного элитами Запада. Не просто критиковали, предупреждали, а предлагали варианты, конструктивное решение, подчеркивали важность выработки устраивавших всех механизмов европейской и мировой безопасности», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад одержим своим доминированием и эта исключительность неоднократно приводила человечество к мировым трагедиям. Дипломат утончила, что, по её мнению, человек и государство не могут сами о себе заявлять, как о миссионерах и миссии с уже соответствующей подведённой оценкой.

Ранее глава МИД Сергей Лавров также отмечал, что Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, а также внедрением и увековечиванием своих правил. Министр уточнил, что это проявляется в различных сферах международной жизни.