Москва, 26 июня, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Одним из неочевидных признаков онкологического заболевания может являться нарушение глотания. Об этом 26 июня рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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По словам специалиста, нарушение глотания может оказаться симптомом рака пищевода.

Мясников также рассказал о своей матери, жаловавшейся на неприятные ощущения при глотании, уточнив, что через год после этого её не стало.

«У неё нашли аденокарциному, к сожалению, так», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня новостной сайт The Bristol Live написал, что онемение лица у 23-летней британки Лорены Бун, принятое ею за безобидное последствие анорексии, оказалось симптомом рака мозга. После этого врачи рекомендовали женщине операцию, на которую она согласилась. Шестичасовое хирургическое вмешательство прошло успешно.

Президент России Владимир Путин 12 июня рассказал, что в стране уже в этом году начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин. Глава государства наградил госпремией молекулярного биолога Петра Чумакова, открытия которого позволили создать новое направление в медицине — лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 22 июня заявил, что исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями запланированы на середину 2025 года. По его словам, сейчас вакцину пробуют на мышах.