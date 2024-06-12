Москва, 12 июня, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся в 2024 году. Об этом 12 июня сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В числе лауреатов молекулярный биолог Пётр Михайлович Чумаков. Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине. Это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин», — сказал Путин.

Он отметил, что клинические исследования начнутся уже в текущем году в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком.

Глава государства присудил Чумакову госпремию в области науки и технологий за 2023 год. Учёный является автором фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты доклинических испытаний вакцины против рака в России могут представить уже в конце 2024 года.

Путин 14 февраля на Форуме будущих технологий заявил, что Россия вплотную подошла к созданию онковакцин — препаратов против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Он добавил, что рассчитывает на скорое использование этих средств как методов индивидуальной терапии.