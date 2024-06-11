Лондон, 11 июня, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Онемение лица у 23-летней жительницы Великобритании Лорены Бун, которое она приняла за безобидное последствие анорексии, оказалось симптомом рака мозга, сообщил новостной сайт The Bristol Live.

Anna Altukhova/Global Look Press

Девушка рассказала, что несколько лет боролась с расстройством пищевого поведения, поэтому сначала решила, что онемение произошло из-за низкого давления. Она преодолела анорексию, но онемение сохранилось. Врачи заявили, что с таким не сталкивались, и терапевт предположила защемление нерва.

«Меня направили на МРТ и сказали, что у меня поражение головного мозга. Из своего диплома по психологии, когда я немного изучала мозг, я знала, что слово «поражение» не означает ничего хорошего», — сказала Бун.

Врачи рекомендовали девушке операцию, и она согласилась. Шестичасовое хирургическое вмешательство прошло успешно. После этого в мозгу Бун обнаружили остатки удалённой опухоли, возможно, понадобится ещё операция, но врачи примут окончательное решение после проведения дополнительных исследований.

Как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения России Михаил Мурашко 8 июня заявил, что в стране несколько научных команд разрабатывают вакцину против рака. Ожидается, что первые результаты доклинических испытаний вакцины против рака представят к концу этого года.

Врач-онколог Евгений Черёмушкин назвал ряд первых симптомов агрессивных форм опухоли мозга. При таком заболевании возможны резкое ухудшение зрения или координации, изменения внутричерепного давления. Медик подчеркнул, что окончательно выявить опухоль мозга можно с помощью МРТ.