Москва, 22 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируются к середине 2025 года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Думаю, что к середине следующего года мы начнём клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями», — приводят слова Гинцбурга «Известия».

Сейчас данную вакцину пробуют на мышах. В рамках исследований стоит цель не просто в два или три раза продлить их жизнь, а полностью уничтожит и опухоль, и метастазы. Если эту технологию удастся отработать, то вакцина будет помогать при немелкоклеточном раке лёгкого, раке поджелудочной железы, определённых видах рака почек, меланомах.

По словам Гинцбурга, при данных заболеваниях метастазы появляются на ранних стадиях и вакцина станет очень актуальна среди больных с такого рода проблемами.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня президент России Владимир Путин заявлял, что в 2024 году в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком, начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин.

До этого, в феврале, он утверждал, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака — препаратов против онкологических заболеваний и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Он добавил, что рассчитывает на скорое использование этих средств как методов индивидуальной терапии.