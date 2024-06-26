Фрязино, Московская область, 26 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В административном здании в подмосковном Фрязино, в котором ранее произошёл пожар, что стало причиной гибели нескольких человек, не было пожарной сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.

Максим Григорьев/ТАСС

Уточняется, что сейчас известно о шестерых погибших в результате пожара в здании.

«Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов», — говорится в сообщении.

Следствие провело допросы, обыски и осмотры, а также назначило необходимые экспертизы. Ведётся установление иных причастных к трагическому происшествию лиц, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июня стало известно о задержании заместителя гендиректора компании «Исприн» и представителя собственника административно-промышленного здания в подмосковном Фрязино. По информации следствия, здание с 2021 года находилось в ведении ООО «Исприн», обеспечивавшего сохранность имущества при проведении банкротства скончавшегося собственника-должника.

В административном здании во Фрязино 24 июня вспыхнул пожар. Его площадь составила пять тысяч квадратных метров, в результате возгорания выгорели семь этажей. Пожар удалось полностью потушить днём 25 июня.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Ведомство сообщило, что известно о шести жертвах. Одной из возможных причин трагического инцидента назвали неисправность электропроводки.