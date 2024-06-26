Херсон, 26 июня, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Снайперская пара из состава арктического соединения группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожила украинский FPV-дрон на херсонском направлении. Об этом в среду, 26 июня, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что упавший ударный БПЛА ВСУ не причинил вреда российским военнослужащим, технике и позициям.

В Министерстве обороны отметили, что противодействие FPV-дронам на херсонском направлении стало одной из актуальных задач для снайперов в силу особенностей рельефа, в том числе из-за ширины русла Днепра. Преимущественно снайперы работают в ночное время суток, укрываясь антитепловизионными накидками, защищающими от обнаружения встроенными в БПЛА тепловизорами.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток нанесли удары по позициям 35-й бригады морской пехоты противника. Украинские войска потеряли до 125 военнослужащих, американские гаубицы M777 и M109, а также орудия Д-20 и Д-30.