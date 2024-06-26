Донецк, 26 июня, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков СУ-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 26 июня, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Су-25

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета.

Уточняется, что выполнение боевой задачи проходило в зоне ответственности группировки войск «Центр» ВС России. Все указанные цели были успешно поражены.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Торецка и Михайловки в Донецкой Народной Республике, а также отразили три контратаки противника. Украинские войска потеряли до 560 военнослужащих, один танк, три буксируемые гаубицы M777 производства США, три гаубицы «Мста-Б» и орудия Д-20 и Д-30.