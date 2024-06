Москва, 26 июня, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Стремление президента Франции Эммануэля Макрона выйти на диалог с президентом России Владимиром Путиным обусловлено потребностью французского лидера повысить свой рейтинг, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Макрон

«У Макрона низкий рейтинг, и, видимо, чтобы его поднять и хоть как-то перехватить аудиторию тех, кто является его оппонентами, он вдруг вспомнил, что у него есть возможность позвонить в Москву», — указал он в беседе с News.ru.

По мнению Климова, такие попытки переманить избирателей на свою сторону выглядят жалкими.

Также сенатор напомнил, что контакты между Россией и Францией были прерваны именно по инициативе Парижа, а сам Макрон неоднократно заявлял о возможной отправке французских военных в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Эммануэль Макрон заявил о готовности к продолжению диалога с Владимиром Путиным в эфире подкаста Génération Do It Yourself. Французский лидер отметил, что не разговаривал с президентом России уже несколько месяцев, и добавил, что в возможном будущем разговоре стороны могут обсудить тему атомных электростанций или какой-либо другой вопрос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам. По словам Пескова, глава российского государства готов к диалогу с Макроном.