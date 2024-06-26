Сенатор Климов объяснил стремление Макрона выйти на диалог с Путиным
Сенатор Климов: Макрон захотел диалога с Путиным, чтобы повысить свой рейтинг
Москва, 26 июня, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Стремление президента Франции Эммануэля Макрона выйти на диалог с президентом России Владимиром Путиным обусловлено потребностью французского лидера повысить свой рейтинг, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«У Макрона низкий рейтинг, и, видимо, чтобы его поднять и хоть как-то перехватить аудиторию тех, кто является его оппонентами, он вдруг вспомнил, что у него есть возможность позвонить в Москву», — указал он в беседе с News.ru.
По мнению Климова, такие попытки переманить избирателей на свою сторону выглядят жалкими.
Также сенатор напомнил, что контакты между Россией и Францией были прерваны именно по инициативе Парижа, а сам Макрон неоднократно заявлял о возможной отправке французских военных в зону проведения специальной военной операции на Украине.
Как передавало ИА Регнум, 24 июня Эммануэль Макрон заявил о готовности к продолжению диалога с Владимиром Путиным в эфире подкаста Génération Do It Yourself. Французский лидер отметил, что не разговаривал с президентом России уже несколько месяцев, и добавил, что в возможном будущем разговоре стороны могут обсудить тему атомных электростанций или какой-либо другой вопрос.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам. По словам Пескова, глава российского государства готов к диалогу с Макроном.