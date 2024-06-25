Вашингтон, 25 июня, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки добивается снятия запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщил 25 июня телеканал CNN, ссылаясь на информацию от чиновников США.

Sean Gallup / Global Look Press

По информации журналистов, пока президент Джо Байден твёрдо отказывается отправлять американских военнослужащих на Украину. Один из источников заявил телеканалу, что в случае положительного решения его реализуют в этом году. Планируется, что американские подрядчики позволят ускорить ремонт и техническое обслуживание военной техники украинской армии.

Отмечается, что это решение не предполагает массового присутствия американцев на Украине, планируется отправить не более пары сотен человек. Компании, которые решат послать своих сотрудников в эту страну, будут должны найти способы снизить риски для них.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия будет считать интервенцией появление американских войск на Украине. Он отметил, что в США хорошо понимают, чем им грозит вмешательство в конфликт.

28 мая российский лидер заявил, что ввод западных войск на Украину станет новым шагом к глобальному конфликту. Все иностранные военные, прибывшие в эту страну, окажутся в радиусе поражения российской армии, предупредил Путин.