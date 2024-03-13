Москва, 13 марта, 2024, 05:22 — ИА Регнум. В том случае, если американские войска появятся на Украине, Россия отнесётся к ним как к интервентам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву.

Kremlin.ru Владимир Путин

При этом глава государства отметил, что в США хорошо понимают, чем им грозит вмешательство в конфликт на Украине.

«В США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — цитирует Путина «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ведущий телепрограммы «Вести недели» Дмитрий Киселёв сделал анонс предстоящего большого интервью с Владимиром Путиным.

В эфир интервью выйдет 13 марта на телеканале «Россия 1» в 10:00 мск, а также на ленте «РИА Новости».

Глава Белого дома Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь украинской армии в размере до 126 млн долларов.

Кроме того, в США заверили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS.

США не имеют ни планов, ни намерений направлять свои войска на Украину, заявил 12 марта на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.